Andrea Conti, terzino del Milan tornato tra i convocati domenica contro il Chievo dopo l'infortunio, è stato intervistato da Milan TV per parlare del suo momento.



Sulle condizoni fisiche: "Sto bene, dopo tanto tempo inizio a sentirmi meglio. Non sono al 100% ma mi sento meglio".



Su cosa potrà dare subito dopo la sosta: "Qualche spezzone di partita sicuramente, non mi sentirei ancora pronto a giocare dall'inizio ma gli spezzoni sì".



Sul ritorno a San Siro: "Ero emozionato quasi come la prima volta, vivere lo spogliatoio, le emozioni della partita. E' stato molto importante".



Sul nuovo Milan: "Il Milan è cambiato tanto, nel modo di giocare e nelle caratteristiche della squadra. E' un Milan totalmente diverso e ad essere sincero migliore".



Su Gattuso: "Il mister sta dimostrando di essere molto preparato, con tutta l'esperienza che ha accumulato non poteva essere altrimenti".



Sui mesi trascorsi: "Ho sempre cercato di stare vicino alla squadra come loro sono stati vicino a me, aiutandomi ad affrontare questo percorso riabilitativo".



Sulla Champions League: "Ci credevo anche quando i punti di distacco erano molti di più, le rivali vista la classifica sono Inter e Lazio".



Sul suo ruolo nella rincorsa Champions: "Spero di dimostrare sul campo di essere l'arma in più".



Sulla Nazionale: "Veniamo da una delusione importante, dobbiamo ripartire e non piangerci addosso. Ci sono tanti giovani validi. Di Biagio può essere la persona giusta".