Secondo Sky Sport, nell'elenco dei convocati del Milan per la prossima partita di campionato contro il Chievo potrebbe rientrare anche Andrea Conti. L'ex atalantino è fuori da settembre per la rottura del legamento crociato del ginocchio, ma il suo rientro in campo è sempre più vicino, al massimo dopo la sosta per le nazionali, ossia il big match con la Juventus del prossimo 31 marzo.