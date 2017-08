Il Milan ha reso noti i convocati per la trasferta in Macedonia per il match di ritorno del playoff di Europa League contro lo Shkendija. La grande novità nella lista consegnata da Vincenzo Montella è il ritorno del difensore Alessio Romagnoli dopo i problemi al ginocchio che il calciatore laziale si è portato dietro negli ultimi mesi. Ci sarà anche il centrale paraguaiano Gustavo Gomez, escluso nelle ultime partite per ragioni di mercato e l'interesse del Fenerbahce.



In virtù del 6-0 dell'andata e in vista del match di domenica contro il Cagliari, Montella fa un po' di turn-over e lascia a casa Gianluigi Donnarumma, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Andrea Conti e Montolivo. Out Niang, mentre vengono aggregati i giovani Guarnone, Gabbia, Torrasi e Zanellato.





PORTIERI: A. Donnarumma, Guarnone, Storari



DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gabbia, Gomez, Romagnoli, Zapata



CENTROCAMPISTI: Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi, Zanellato



ATTACCANTI: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.