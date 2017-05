Altri passi avanti per il Milan in vista del mercato: come rivelato da Il Sole 24 Ore è apparso questa mattina in Gazzetta Ufficiale l'avviso per la convocazione dell'assemblea prevista a metà maggio per deliberare l'aumento di capitale del club, che servirà a fornire le risorse necessarie (attorno ai 100 milioni di euro la cifra prevista) per la gestione e la campagna acquisti.