Abituarsi alle sconfitte, assistere impotenti ai successi di chi ti precede in classifica. Questo il più grande rischio che sta correndo il Milan, protagonista di una stagione deludente e che può portare a dei record negativi. La miseria di 24 punti con l'obiettivo quarto posto che ormai è fallito, il Diavolo si trova anche a fronteggiare i casi spinosi di Donnarumma e Bonucci. Il primo contestato dai tifosi, il secondo sempre più deluso della scelta fatta la scorsa estate. Difficile che possano lasciare Milanello già nella sessione invernale di mercato ma paradossalmente solo con una loro cessione si potrebbe pensare a un mercato in entrata ricco di colpi di scena per i rossoneri.





SOTTO L'ALBERO - Massimiliano Mirabelli si è preso le responsabilità delle scelte fatte solo qualche mese fa e che si stanno rivelando fallimentari. Adesso per il direttore dell'area tecnica arriverà l'esame più duro e probante, per cercare di rimanere aggrappato alla nave rossonera. Rino Gattuso ha bisogno di un paio di innesti di qualità tra centrocampo e attacco, la situazione non è così fluida e presenta delle difficoltà oggettive. In primis dal punto di vista economico, serve l'occasione giusta: dall'idea Dembelè del Tottenham in prestito all'obiettivo 'cronico' Milan Badelj, sul quale però è vigile la Roma. Piacciono tantissimo Demirbay dell'Hoffenheim, Dendoncker dell'Anderlecht e van de Beek dell'Ajax, ma sono discorsi che andranno rimandati almeno al prossimo giugno. A Casa Milan inizia a prendere corpo l'idea di provare a prendere un esterno offensivo, una nuova alternativa per il 4-3-3. Gli scout rossoneri hanno visionato tantissime partite del campionato olandese tra Ajax, Feyenoord, Psv e Az Alkmaar, il nome giusto potrebbe arrivare dai paesi Bassi.