La sconfitta contro la Juventus, la quinta su undici partite, ha creato un solco tra i tifosi e il Milan. La delusione si è riversata sui social, dove i supporter rossoneri accusano la società di aver strapagato e sopravvalutato quasi la totalità dei nuovi acquisti. Dai 38 milioni di Andrè Silva ai quasi 20 di Musacchio, tanto denaro speso in maniera sicuramente discutibile.



MONTE STIPENDI E COSTI ALLE STELLE - Tra gli undici neoacquisti e gli ingaggi nuovi e quelli ritoccati, i costi sono lievitati di 67 milioni e il monte stipendi è salito a 119, ma nonostante ciò la squadra continua ad arrancare in classifica. Numeri che hanno creato più di una perplessità e fastidio a David Han Lì, che avrebbe manifestato tutto il proprio disappunto al management italiano nella sua visita a Milanello di venerdì scorso. Nonostante il massiccio impegno ecomomico profuso, il Milan arranca in classifica e rischia di dire addio all'obiettivo Champions League già a novembre.



MIRABELLI E FASSONE - Sul banco degli imputati, oltre a Vincenzo Montella, sono finiti anche Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. I 28 milioni spesi per Kessie e i 18 più bonus di Biglia sono il simobolo di quello che è stato considerato da molti come un mercato fallimentare. La proprietà cinese adesso si aspetta delle risposte, sarà il campo ad emettere il giudizio definitivo. Intanto i tifosi, che hanno sostenuto la nuova dirigenza fin dall'insediamento, hanno fatto un netto passo indietro.