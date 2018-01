Walter Zenga, tecnico del Crotone, parla dopo la sconfitta col Milan, ricordando il suo passato interista: "Non mi aspettavo un'accoglienza diversa, non mi aspettavo una cosa diversa; sono interista e continuo ad esserlo. Unica cosa mia madre è morta e le frasi sono state di dubbio gusto. E' sempre più brutta l'indifferenza, invece sono felice cosi. Le parole di Rino Gattuso e le parole mie nei confronti di Rino sono state interpretate in maniera giusta perché siamo due bandiere per Milan e Inter".