"Mi somiglia molto, le sue caratteristiche sono simili alle mie da giocatore, ma lui ha più voglia di segnare". E se a dirlo è Vincenzo Montella... Sì, il tecnico del Milan, che in questo caso, però, parla da calciatore, guarda al passato, quando con il suo personale areoplanino volava da un'area di rigore all'altra, letale come solo gli attaccanti sanno essere. Quel "lui" è Patrick Cutrone, il volto nuovo della squadra rossonera allenata dal tecnico campano. Che due giorni dopo la nascita del suo numero 63, il 4 gennaio del '98, segnava il gol del pareggio della sua Sampdoria alla Fiorentina, rispondendo a Gabriel Omar Batistuta. Cutrone si affacciava al mondo e Montella ammutoliva il Franchi con il suo decimo gol stagionale in Serie A...



TUTTI LO VOGLIONO - Montella segnava, ma non viveva per il gol. A differenza di Cutrone, che ha la classica fame dei numeri 9: ricorda Inzaghi per come esulta, in amichevole come in campionato (per il momento solo il suo, quello Primavera), ricorda il suo tecnico per come si muove sul campo, partecipando all'azione e dialogando coi compagni. E quella fame non è passata inosservata: il Torino ci pensa, pronto a prenderlo in prestito e farne il vice Belotti, con Sinisa Mihajlovic che lo ha ammirato in Primavera nella sua esperienza rossonera; il Crotone lo vuole, come testimoniano le parole del ds Ursino a la Gazzetta dello Sport: "Cutrone? Ci piace tanto". E il giocatore, cosa vuole? Giocare, con il Milan che sta decidendo se tenerlo come terza/quarta punta oppure trovargli una sistemazione che possa garantirgli campo, minuti e spazio. Per il momento si gode il momento: titolare con il Craiova all'andata, è in pole per partire dal primo minuto anche nel ritorno del 3 agosto, in un San Siro da tutto esaurito, davanti a 60mila persone. Non gli tremeranno le gambe: Montella, quando il paloscenico era importante, si esaltava...



@AngeTaglieri88