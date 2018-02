Patrick, centravanti del, parla in vista della sfida di Europa League in un video pubblicato dalla società rossonera su Instagram. Il 63 milanista torna sul gol realizzato al Rijeka a San Siro nella fase a gironi: "Sono Patrick Cutrone e gioco per il Milan. Abbiamo subito gol al 90esimo, però poi ci credevo fino all'ultimo come il resto della squadra e chiaramente ho pensato a buttarla dentro e cercare di vincere la partita, non ho pensato altro. La voglia di far gol, di non mollare, di provarci fino all'ultimo minuto, finché l'arbitro non fischia".