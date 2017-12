Patrick Cutrone, attaccante del Milan, decisivo nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, parla a Milan Tv: "Emozione indescrivibile, non riesco a parlarvi del mio gol. È il più bello della mia vita. Era importante vincere, poi il derby non è mai una gara normale e voglio fare i complimenti a tutti. Abbiamo sempre lavorato duramente, anche quando perdevamo, ma oggi è uscita veramente la squadra, tutti panchina inclusa hanno messo tutto per vincerla. Ora testa alla Fiorentina ma rimaniamo coi piedi per terra, conosciamo il nostro valore e ripartiamo da stasera. Gattuso? Ci ha corretto su qualche errore e ci ha spronato, ci ha chiesto di vincere".