Il gol di Cutrone ha salvato il Milan da una pessima figura contro il Rijeka, in Europa League. Vincenzo Montella al momento del gol è stato sommerso dai suoi giocatori che sono andati ad abbracciarsi tutti in panchina, l'allenatore rossonero si è diretto verso Bonucci urlando con lui per esultare e tenendolo a sé per qualche secondo, viste le probabili critiche per il gol preso da Acosty.