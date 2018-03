"Non me l'aspettavo, l'anno scorso ero in Primavera, non pensavo di arrivare fino a questo punto. Ho sempre pensato a lavorare, ad allenarmi duro e dimostrare sul campo. Ringrazio i mister che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui, dal settore giovanile fino a mister Montella e mister Gattuso. Il ringraziamento va a tutti loro". Cosi si è espresso l'attaccante del Milan Patrick Cutrone dal ritiro della Nazionale azzurra.