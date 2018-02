Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’attaccante del Milan Patrick Cutrone dichiara: “Sono troppo felice, perché è una vittoria pesante, troppo importante: sono contento per i tre punti, prima che per il mio gol. L’abbraccio finale a Gattuso? Il mister tiene tantissimo a questo gruppo: ci siamo uniti tanto nell’ultimo periodo e ora stiamo dimostrando di essere una grande squadra. Derby? Prima pensiamo a mercoledì: vogliamo andare in finale di Coppa Italia.”