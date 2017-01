Pochi soldi a disposizione, tante idee in testa. Il Milan non ha grande disponibilità economica, quello rossonero non sarà però un mercato sottotono. In questo video Alessandro Di Gioia e Federico Zanon fanno il punto su tutte le trattative in entrata e in uscita. Da Luiz Adriano, che domani firmerà con lo Spartak Mosca a Bacca, passando da Delulofeu e Honda, fino ad arrivare al portiere (Donnarumma e Storari) e alla difesa (Ely e Vangioni in uscita), ecco tutti gli aggiornamenti.