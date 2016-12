A gennaio si dovrà fare di necessità virtù. A, arrangiarsi con delle cessioni per portare nuovi acquisti al Milan di Vincenzo Montella. A giugno, però, le cose saranno completamente diverse. Una volta definito il closing per la cessione societaria a Sino-Europe Sports, i rossoneri avranno i fondi necessari per portare avanti un mercato di primo livello. E i nomi seguiti in vista della prossima estate fanno sognare i tifosi rossoneri.



DA FABREGAS A ISCO - Tra questi c'è anche quello di Cesc Fabregas, che al club di via Aldo Rossi piace da diverso tempo. A fine stagione lascerà il Chelsea e l'arrivo in Italia è una possibilità concreta. Secondo il Corriere dello Sport, poi, si segue con particolare attenzione anche la situazione in casa Real Madrid, dove le scelte di Zinedine Zidane stanno generando diversi scontenti. Tra questi Isco e Mateo Kovacic che, dopo un buon avvio di stagione, nelle ultime settimane è tornato in panchina complice il rientro di Casemiro.