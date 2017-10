Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Milan sta sondando la situazione di diversi allenatori per l'eventuale dopo-Montella. Il più accreditato è Walter Mazzarri, già vicino a Fassone; l'ex Fiorentina Paulo Sousa invece è il nome più gettonato. Da non dimenticare Cesare Prandelli, mentre Ancelotti è un sogno quasi irrealizzabile. Difficile, quasi impossibile che Luis Enrique o Laurent Blanc decidano di iniziare un'avventura così a stagione in corso; mentre non va dimenticata l'ipotesi Gattuso.