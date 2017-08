Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso del post partita di Serie A su Sky Sport, José Sosa potrebbe lasciare il Milan entro la finestra di mercato di agosto: il centrocampista argentino ha ricevuto un'offerta di mercato dal Trabzonspor, con contatti già avvenuti tra le parti. Per quanto concerne Gustavo Gomez, invece, per domani è atteso in Italia il Fenerbahçe, pronto a cercare di chiudere per il calciatore e a fare un tentativo anche per Sosa. Oltre a Paletta, in uscita c'è anche Niang: lo Spartak Mosca, forte di un accordo con il Milan da 18 milioni più 2 di bonus, sta cercando di convincere il calciatore ad accettare l'offerta, tentando di migliorare le condizioni economiche offerte al francese.