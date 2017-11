Il Milan ha vinto, senza brillare particolarmente, contro il Sassuolo, respirando in classifica e regalando un po' di tranquillità a Vincenzo Montella, con il tecnico rossonero che salva la panchina. E lo fa grazie alla Vecchia Guardia, quei giocatori che lo scorso anno hanno contribuito a riportare la società milanista in Europa: Montolivo, Abate, Romagnoli, Zapata, Donnarumma e, soprattutto, Suso. Tutti uniti, tutti nella stessa direzione: andare avanti con Montella.



PATTO PRO MONTELLA - Come scrive Tuttosport, lo spogliatoio si è compattato e ha deciso di stringersi attorno all'allenatore, facendo tutto il possibile per salvarlo e proseguire ancora insieme in un percorso iniziato un anno fa. Non a caso, poi, le reti sono arrivate da Alessio Romagnoli e da Suso. La squadra, quindi, sta con Montella e, nel momento decisivo, ha risposto con una vittoria, allontanando lo spettro dell'esonero.