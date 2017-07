Le vacanze sono finite. Ormai ci siamo, la prima settimana cruciale della stagione del Milan è alle porte: dopo il raduno e i primi giorni di allenamento a Milanello, venerdì 14 luglio alle ore 13 andrà in scena a Nyon il sorteggio del terzo turno di Europa League, nel quartier generale della UEFA. Oltre al Milan, entreranno in scena altre 25 squadre, più le vincitrici dei 33 confronti del secondo turno. La procedura sarà un po’ articolata: le squadre verranno classificate in base al coefficiente e 29 di esse saranno considerate teste di serie. Una volta fatto questo, si procederà con la suddivisione in gruppi, che conterranno un numero uguale di teste di serie e non: ciascuna testa di serie andrà poi ad abbinarsi ad una che non lo sarà, ma contenuta nel medesimo raggruppamento.



IL COEFFICIENTE UEFA E I PERICOLI DA EVITARE - Le possibili sfidanti provengono d tutta Europa, dalle compagini svedesi a quelle montenegrine, passando per albanesi, irlandesi, danesi e polacche: la certezza del Milan per ora è quella di evitare le squadre inglesi, spagnole, turche, francesi, portoghesi e russe. Non grossi pericoli, dunque, per i rossoneri: le possibili avversarie del Milan comprendono le squadre già sicure di partecipare al terzo turno preliminare con coefficiente basso e le squadre vincitrici del quarto turno preliminare. Quel che importa, è che vengono evitate le "corazzate", come Zenit, Athletic Bilbao, PSV, Everton, Marsiglia, Gent, Braga e Galatasaray. I rossoneri giocheranno due turni playoff per poter entrare nella fase a gironi del torneo: 27 luglio e 3 agosto la prima fase, in caso di qualificazione, 17 e 24 agosto per gli spareggi. Il Milan arriva al terzo turno preliminare di Europa League come squadra dal sesto punteggio ranking UEFA più alto, ovvero 47.666: comunque vada il secondo turno, i rossoneri saranno comunque tra le squadre di prima fascia, sia nel terzo turno che nei playoff.



DALL'ALBANIA ALLA SCOZIA - Quindi, in fin dei conti, quali sono le possibili avversarie del Milan? I pericoli maggiori sembrano arrivare dagli scozzesi dell'Aberdeen, dagli olandesi dell'Utrecht, dai serbi della Stella Rossa e dagli austriaci sello Sturm Graz. Occhio anche ai lettoni del Liepaja, ai norvegesi del Brann, agli sloveni del Domzale, agli svedesi del Goteborg, ai greci del Panionios, ai norvegesi dell'Odd, agli israeliani del Beitar Gerusalemme, agli azeri Baku, ai ciprioti dell'AEK Larnaca, agli austriaci dell'Altach, agli albanesi dello Skenderbeu, agli ungheresi del Trencin, agli slovacchi dello Slovan Bratislava, agli azeri del Gabala, ai ciprioti dell'AEL Limassol, agli ungheresi del Videoton, ai danesi del Brondby, agli svizzeri del Lucerna, ai polacchi dell'Arka Gdyina e ai rumeni della Dinamo Bucarest.





Ecco qui l'undici titolare dei possibili avversari dei rossoneri:



Scozia, ABERDEEN (4-2-1-3): Lewis; Logan, Taylor, Reynolds, Considine; Shinnie, Jack; McLean; McGinn, Stockley, Hayes.



Olanda, UTRECHT (4-4-2): Jensen; Troupée, Janssen, Leeuwin, Braahfeid; Emanuelson, Brma, Ayoub; Labyad; Haller, Kerk.



Serbia, STELLA ROSSA (4-2-3-1): Manojlovic; Stojkovic, Savic, Frimpong, Andjelkovic; Racic, Le Tallec; Srnic, Ricardinho, Milic; Boakye.



Austria, STURM GRAZ (4-2-3-1): Gratzel; Koch, Spendlhofer, Schulz, Potzmann; Hlerlander, Jeggo; Horvath, Atik, Schmerbock; Alar.



Lettonia, LIEPAJA (3-4-1-2): Ralkevics; Tomic, Gueye, Keita; Eristavi, Lebamba, Strumia, Hmizs, Karasausks; Torres, Kurtiss.



Norvegia, SK BRANN (4-3-3): Leciejewski; Nouri, Wormgoor, Acosta, Kristiansen; Barmen, Nilsen, Haugen; Larsen, Skalevik, Rolantsson.



Slovenia, DOMZALE (4-5-1): Milic; Sirok, Ivkic, Blazic, Balkovec; Bizjak, Vetrih, Repas, Husmani, Matjasic; Firer.



Svezia, IFK (4-4-2): Dahlberg; Salomonsson, Rogne, Bjarsmyr, Boo Wiklander; Diskerud, Albaek, Erlingmark, Rieks; Hysen, Boman.



Grecia, PANIONIOS (4-2-3-1): Gianniotis; Vlachos, Risvanis, Guihoata, Tasoulis; Korbos, Siopis; Masouras, Shojaei, El Fardou Ben; Yesil.



Norvegia, ODDS BK (4-3-3): Rossbach; Ruud, Hagen, Berge, Kitolano; Nordkvelle, Jensen, Samuelsen; Broberg, Occean, Diouf.



Israele, BEITAR GERUSALEMME (4-3-3): Kleyman; Conte, Mori, Kahila, Helster; Claudemir, Keltjens, Sabo; Vered, Shechter, Ezra.



Azerbaigian, FK BAKU (3-6-1): Ahmadov; Asgarov, Karimov, Abbasov; Aliev, Baybalaev, Gurbatov, Huseynov, Nurahmadov, Qurbanov; Novruzov.



Cipro, AEK LARNACA (3-5-2): Juan Pablo; Truyols, Antoniadis, Català; Maloku, Laban, Boljevic, Tomas, Hevel; Mytidis, Soria.



Austria, ALTACH (4-4-2): Kobras; Sakic, Zech, Netzer, Lucas Galvao; Gebauer, Plesinger, Salomon, Ngwat-Mahop; Nutz, Aigner.



Albania, SKENDERBREU (4-2-3-1): Shehi; Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici; Lilaj, Osmani; Gavazaj, James, Latifi; Vujovic.



Slovacchia, TRENCIN (4-2-1-3): Chovan; Klooster, Skovajsa, Klescik, Lawrence; Zubairu, El Mahdioui; Ubbink; Gong, Mance, Beridze.



Slovacchia, SLOVAN BRATISLAVA (4-4-2): Greif; Sekulic, Salata, Rundic, Kubik; Sefcik, de Kamps, Savicevic, Holosko; Cavric, Mares.



Azerbaigian, GABALA (3-4-3): Pietrzkiewicz; Santos, Ramaldanov, Ibazada; Aliyev, Jamalov, Weeks, Huseynov; Dabo, Eyyubov, Mammadov.



Cipro, AEL LIMASSOL (4-3-3): Vozinha; Kyriakou, Mitrea, Lafrance, Avraam; Irhene, Nikolaou, Savane; Mesca, Ilia, Benitez.



Ungheria, VIDEOTON (4-4-2): Kovacsik; Nego, Vinicius, Juhasz, Stopira; Suljic, Patkal, Hadzic, Geresi; Lazovic, Scepovic.



Danimarca, BRONDBY (4-3-1-2): Ronnow; Larsson, Hermannsson, Rocker, Holst; Norgaard, Austin, Kahlenberg; Mukhtar; Wilczek, Pukki.



Svizzera, LUCERNA (3-1-4-2): Omlin; Lustenberg, Affolter, Costa; Kryeziu; Grether, Neumayr, Rodriguez, Schneuwly; Itten, Juric.



Polonia, ARKA GDYINA (4-2-3-1): Steinbors; Zbozien, Sobieraj, Marcjanik, Warcholak; Marciniak, Kakoko; Piesio, Marcus Vinicius, Kun; Siemaszko.



Romania, DINAMO BUCAREST (4-2-3-1): Penedo; Romera, Nedelcearu, Dielna, Filip; Palic, Mahlangu; Hanca, Rivaldinho, Nistor; Nemec.



Bulgaria, BOTEV PLOVDIV (4-3-3): Cvorovic; Panov, Dimov, Genev, Minev; Baltanov, Yaya Meledje, Brisola; Nedelev, Kossoko, Tasev.



Cipro, APOLLON LIMASSOL (4-2-3-1): Karo; Pelagias, Kyriakou, Papamichail, Piech; Pittas, Psychas; Sardinero, Reynolds, Andreou; Kissas.



Bielorussia, DINAMO MINSK (3-4-3): Klimovich; Sachivko, Galovic, Kuzmenok; Begunov, Lekovic, Noyok, Bykov; Lukic, Saroka, Khvashchinski.



Svezia, AIK SOLNA (3-1-4-2): Linner; Nyholm, Johansson, Karlsson; Olsson; Sundgren, Affane, Ishizaki, Jonsson Saletros; Markkanen, Avdic.



Romania, ASTRA GIURGIU (4-2-3-1): Lung Jr; Stan, Sapunaru, Fabricio, Junior Morais; Lovin, Seto; Ionita, Budescu, Teixeira; Bus.



Polonia, LECH POZNAN (4-2-1-3): Buric; Gumny, Tralka, Nielsen, Kostevych; Gajos, Tetteh; Majewski; Barkroth, Nielsen, Situm.



Croazia, HAJDUK SPLIT (4-1-3-2): Stipica; Ismajli, Cosic, Bosanic, Memolla; Jefferson; Basic, Kozulj, Barry; Futacs, Erceg.



Bulgaria, LEVSKI SOFIA (4-3-3): Mitrev; Cvetkovic, Pirgov, Jablonsky, Goranov; Panayotov, Angelov, Prochazka; Adeniji, Junior Mapuku, Narh.



Israele, MACCABI TEL AVIV (4-4-2): Rajkovic; Dasa, Tibi, Ben Haim, Davidzada, Peretz, Golasa, Yelni, Atzili; Cohen, Schoenfeld.



Islanda, KR REYKJAVIK (4-2-3-1): Magnusson; Beck, Josepsson, Gunnarsson, Adalsteinsson; Fridgeirsson, Margeirsson; Hauksson, Palmason, Chopart; Thomsen.



Ungheria, FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Koch, Leandro, Botka; Gera, Gorriaran; Varga, Bole, Amadou; Priskin.



Danimarca, MIDTJYLLAND (4-1-4-1): Hansen; Romer, Riis, Korcsmar, Dal Hende; Sparv; Hassan, Drachmann, Poulsen, Kroon; Onuachu.



Finladnia, HJK HELSINKI (4-2-3-1): Dahne; Rafinha, Patronen, Halme, Pirinen; Dahlstrom, Annan; Peivas, Yaghoubi, Savage; Jallow.





@AleDigio89