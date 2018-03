Oscar Damiani, ex calciatore oggi procuratore sportivo, è intervenuto a RMC Sport per parlare del momento di due grandi protagonisti in casa Milan, Cutrone e Gattuso: "Cutrone sta facendo una grande stagione, il settore giovanile del Milan sta facendo qualcosa di davvero importante. Filippo Galli e tutti gli allenatori del settore giovanile hanno lavorato bene. Fanno bene Fassone e Mirabelli a metterlo sotto contratto fino al 2023 perché è un giocatore importante per il futuro del Milan. Mi ricorda un po' Inzaghi, fa sempre gol dall'area piccola, ha la bravura e l'istinto di capire dove va il pallone".



SU GATTUSO - "È stato il più importante per la svolta. I giocatori c'erano anche prima, Montella è stato molto bravo ma qualcosa era venuto meno. Gattuso ha portato entusiasmo, con allenamenti più intensi, i ragazzi hanno ricominciato a credere in loro stessi. Calhanoglu non sembra neanche più lo stesso, è vero che veniva da un'inattività lunga in Germania, adesso sta dimostrando le sue qualità. Ha un grande tiro. Il merito è della società che ha scelto questi giocatori e di Gattuso che li sta allenando".