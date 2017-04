Premium sport rivela alcuni retroscena sul tanto chiacchierato cambio tra De Sciglio e Ocampos di domenica scorsa. Il terzino sinistro non sarebbe convinto dalle motivazioni di Montella che lo avrebbe sostituito in quanto capitano, per una presa di responsabilità. Anche la società sarebbe finita nel mirino per non aver fatto alcun comunicato post aggressione fuori San Siro.