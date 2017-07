Mattia De Sciglio è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore, in uscita dal Milan, ha abbandonato di primo mattino il ritiro rossonero in Cina dopo aver salutato i suoi ex compagni nella serata di ieri e si è immediatamente recato in aeroporto per ritornare in Italia. Il suo sbarco è atteso per la serata di oggi alla Malpensa, mentre domani il difensore della Nazionale sarà a Torino per svolgere le visite mediche al J Medical prima di firmare il contratto che lo legherà al club bianconero, dove ritroverà come allenatore Massimiliano Allegri, che lo fece esordire al Milan all'età di 18 anni. Per questa cessione, la società milanese incasserà 12 milioni di euro.



FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com