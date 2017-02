Mattia De Sciglio è stato intervistato da “Forza Milan!”. Il terzino rossonero ha ricordato i suoi primi anni in Primavera e il passaggio in prima squadra: “Nel primo anno di Primavera ero più giovane dei miei compagni e ho giocato poco, ho fatto tanta partita. Un po’ mi dispiaceva perché m’impegnavo sempre in tutti gli allenamenti, però il mister aveva le sue idee ed essendo io di uno/due anni più giovane rispetto alla categoria, lo accettai. Dall’anno dopo, in vece, ho ripreso a giocare e alla fine della stagione mi è stato riferito da Galli che sarei andato in ritiro con la prima squadra. Io avevo gli esami di maturità, dopo quattro giorni iniziava il ritiro ed ero convocato insieme ad altri sei miei compagni di squadra. Mi è stato comunicato che avremmo cominciato la preparazione e che alla fine Allegri avrebbe tenuto due di noi in modo stabile. In quel momento mi son detto: ‘O la va o la spacca!’. Era la mia occasione, dovevo sfruttarla al massimo. Al termine del ritiro, restammo in prima squadra io e Valoti. Da quel momento in poi mi sono sempre allenato con i grandi, ma quando Allegri non aveva bisogno di convocarmi giocavo con la Primavera per mantenere il ritmo-partita. Nella prima stagione ho debuttato in Champions League, poi ho giocato per la prima volta dal primo minuto contro il Viktoria Plzen nella gara di ritorno. Più avanti l’esordio in Campionato e altre due partite in Serie A. Sono cambiati i tempi, fino a quando ero nelle giovanili in prima squadra c’erano dei ‘mostri sacri’ che ti mettevano in soggezione anche soltanto a salutarli. Ho avuto la fortuna di far parte di questo gruppo di persone: mi hanno messo a mio agio, mi hanno fatto integrare. Ora mi accorgo che tanti ragazzi si sentono arrivati ancora prima di debuttare in prima squadra: molti di loro firmano i contratti prima, iniziando a guadagnare a 16 anni. Hanno un approccio diverso rispetto a quello che ho avuto io”.