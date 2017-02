Mattia De Sciglio, fermo ai box dopo l'infortunio patito a Udine, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Si può sempre migliorare, ho solo 24 anni e lavorando ogni giorno non si può che migliorare”.

Su Montella: “Io cerco di fare sempre quello che mi chiede l’allenatore. Montella ci chiede cose che non ci aveva mai chiesto nessuno: giochiamo con il 4-3-3, ma a me viene chiesto di restare più bloccato, in pratica formando una difesa a tre. A me è sempre piaciuto spingere e attaccare, però queste nuove direttive credo mi possano servire aiutare molto. Da piccolo ho giocato anche da centrale”.

Sulle vittorie: “La vittoria di Doha è stata bellissima perché veniva dopo anni in cui non vincevamo nulla. C’è grande voglia ora di tornare a vincere un campionato o una Champions League, è uno dei miei sogni”.

Sulla squadra rossonera: “Credo che in questo momento non bisogna fasciarci troppo la testa, bisogna continuare a lavorare e credere in quello che stiamo facendo. Solo così si può tornare a vincere”. Scritto da Enrico Ferrazzi oggi