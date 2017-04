Nella lunga giornata del Milan, che ha avuto incontri di mercato con diversi agenti - da quelli di Ghoulam a quello di Pellegrini - c'è stato spazio anche per un appuntamento importante, per decidere il futuro di Mattia De Sciglio, il giocatore che, dopo gli infortuni di Montolivo e Abate, ha ereditato la fascia di capitano.



INCONTRO FINITO - Intorno alle 17.30, nella sede di Casa Milan, è iniziato l'appuntamento tra i dirigenti rossoneri, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, e i procuratori del terzino, Giovanni Branchini e Donato Orgnoni. L'incontro è durato circa un'ora, un summit per decidere il futuro del classe '92, in scadenza a giugno 2018, su cui c'è il forte interesse della Juventus.