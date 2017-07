Prosegue la trattativa per il trasferimento di Mattia De Sciglio. Il terzino ha l'accordo coi bianconeri e ha già detto di non voler rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2018. C'è però da trovare una intesa sul cartellino: Marotta ha già fatto sapere a Fassone di non voler sborsare più di 10 milioni di euro. Il Milan dal suo canto ne chiede 15.