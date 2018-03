Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia, mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, dipenderà tutto dal mercato e dalle eventuali offerte in arrivo la prossima estate.