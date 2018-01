Una certezza e una novità, che possono condizionare il mercato del Milan in vista della prossima stagione. Mirabelli l’ha ribadito più volte nelle ultime settimane, la rosa è valida, niente acquisti a gennaio, tutto è rimandato all’estate quando il club rossonero, Uefa ed rifinanziamento permettendo, tornerà a recitare un ruolo da protagonista. Qualcosa, in questa prima parte di 2018 è già stata fatta, con viaggi esplorativi, telefonate e sondaggi, tra i giocatori per i quali il Milan sta lavorando da tempo c’è sempre Kerem Demirbay.



CONCORRENZA - Classe 1993, trequartista numero 10 di proprietà dell’Hoffenheim, è nato a Herten, in Germania, da genitori turchi, per questo motivo dopo aver vestito la maglia delle selezioni giovanili tedeschi ha optato per la Mannschaft di Low, con la quale ha debuttato nel giugno 2017. Il suo nome è da tempo sul taccuino della squadra mercato guidata da Mirabelli, consapevole che su di lui ci sono le big del calcio tedesco, Schalke e Borussia Dortmund, che secondo la stampa tedesca ha avviato contatti con l’entourage del giocatore. Un tentativo è stato la scorsa settimana, ma l’Hoffenheim ha fatto muro.



CLAUSOLA - La squadra allenata dall’enfant prodige Nagelsmann vuole valutare la cessione solo a fine stagione, consapevole che il futuro di Demirbay è lontano da Sinsheim, nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2021. Chi lo vuole, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, può portarlo via per 32 milioni di euro, il costo della sua clausola. Il Milan vorrebbe spendere molto meno, puntando su un progetto nel quale l’ex giocatore dell’Amburgo sarebbe una figura di spicco.