Dopo un'estate scoppiettante, che aveva portato ben undici nuovi acquisti, il Milan si aspettava di vivere una stagione da protagonista. Invece, nonostante gli sforzi fatti in sede di mercato, la squadra guidata da Vincenzo Montella prima e Rino Gattuso ora sta rendendo meno del previsto, palesando anche qualche limite nella rosa rossonera, a cui manca almeno un centrocampista in grado di allargare la possibilità di scelta dell'allenatore.



TENTATIVO PER DEMIRBAY - Quel profilo che, nelle idee della dirigenza di via Aldo Rossi, poteva e può ancora essere Kerem Demirbay, trequartista in grado di giocare anche come esterno o mezzala. Il tedesco di origine turca è un pallino degli scout rossoneri, che lo seguono da diversi mesi e lo scorso giugno provarono a strapparlo all'Hoffenheim, che per privarsi di uno dei suoi giocatori migliori aveva fatto una richiesta economica molto alta.



COLPO RIMANDATO - La situazione non è cambiata oggi: Demirbay continua a essere un giocatore apprezzato in casa Milan, ma non una priorità per gennaio quando, a meno di cessioni clamorose, non sono previste grandi spese. I rossoneri continueranno a seguire Demirbay e a inviare le loro relazioni al direttore sportivo, Massimiliano Mirabelli. Che monitora la situazione e tiene a mente le giocate e le qualità del classe '93, pronto a cogliere l'opportunità di portarlo a Milano la prossima estate.