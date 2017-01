Era il protagonista più atteso, almeno in chiave Milan. Gerard Deulofeu ha fatto il suo esordio in rossonero e per poco non lasciava già il segno. Un'azione che è un piccolo assaggio del repertorio e della personalità di questo talento di Riudarenes, per un gol che poteva valere tanto nel discorso qualificazione.



JOLLY OFFENSIVO - Dalle parole ai fatti: Montella aveva lasciato intendere di voler puntare forte sull'ex Everton e lo ha mandato in campo dopo un solo allenamento con il gruppo. Schierato da falso nove, il catalano ha dimostrato di poter essere utile in diversi ruoli. Perchè sente la porta e ha capacità di mandare in gol gli avversari. Già in Premier League aveva dimostrato di avere i numeri giusti, con 5 gol e 13 assist in 62 presenze complessive.



BUONA INTESA CON SUSO - Nonostante le voci degli ultimi giorni, Suso e Deulofeu si sono cercati spesso negli ultimi minuti della gara con la Juventus. Sorride Montella, che ha sempre cercato interpreti abili nel fraseggio. Un buon segnale per il futuro, se il buongiorno si vede dal mattino...