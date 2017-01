Il Milan cerca di definire le prossime mosse di mercato. Il club rossonero è alla ricerca di buone occasioni a costi contenuti e Adriano Galliani ha riconosciuto in Deulofeu il rinforzo ideale per Vincenzo Montella, alla ricerca di un esterno d’attacco che possa giocarsi il posto da titolare con Niang.



LA FRENATA - A tal proposito è da registrare una piccola frenata nella trattativa, che inizialmente sembrava viaggiare a vele spiegate verso l’accordo. A creare qualche intoppo è stato l’Everton, attualmente poco disposto a concedere il calciatore in prestito gratuito, operazione che invece l’agente del calciatore aveva proposto a Galliani quasi con certezza.



L'ACCORDO CON KEITA - L’attuale ad rossonero, dopo il colloquio con Carvajal (agente di Deulofeu), si è messo in contatto con gli uomini Sino Europe, che hanno promosso la trattativa a patto di non dover corrispondere alcuna somma al club inglese. Insomma, si può fare, ma evitando ogni tipo di investimento e, soprattutto, eventuali riscatti sul groppone. Anche perché Massimiliano Mirabelli, per il ruolo da esterno, ha le idee molto chiare: il futuro ds del Milan ha in mano l’accordo con Roberto Calenda per il trasferimento di Balde Keita in rossonero, per il quale il Milan è disposto ad investire oltre 20 milioni di euro.



TUTTO PUO' CAMBIARE - Dunque, per quanto riguarda Deulofeu, il Milan rimane alla finestra, nella speranza che l'Everton possa cambiare idea. Nei prossimi giorni, infatti, l'agente del calciatore incontrerà il club di Premier e cercherà di convincere i dirigenti dell'Everton ad accettare un prestito secco.