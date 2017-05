Secondo quanto riferito da Sport, il Milan adesso vuole trattenere Gerard Deulofeu a tutti i costi. Ma al Barcellona sono convinti di poterlo riprendere, alcuni dirigenti delle giovanili non hanno gradito il modo in cui il Barça se ne è liberato né sarebbero felici di un suo rifiuto dopo averlo cresciuto, qualora Deulofeu dicesse no per restare in rossonero a giocare titolare.