Aggiornamenti sulla trattativa tra Gerard Deulofeu e il Milan. I contatti tra le parti proseguono. Anche ieri l’entourage del giocatore e gli intermediari rossoneri hanno parlato del possibile sbarco a Milano dell’esterno d’attacco classe 1994. Koeman ha escluso il giocatore dall’ultima gara giocata contro l’Hull City e ha fatto sapere alla dirigenza dell’Everton di essere favorevole alla cessione del giocatore, a patto che arrivi un sostituto già a gennaio.



MANCA L’OK DEFINITIVO - L’Everton si muove per sostituire Deulofeu, il Milan vuole stringere i tempi perché il giocatore ha molto mercato, soprattutto in Spagna, dove interessa a Las Palmas e Deportivo La Coruna. Solo quando arriverà l’ok da Liverpool - secondo gianlucadimarzio.com - Galliani sottoporrà l’idea Deulofeu a Sino-Europe Sports per l’approvazione finale. Per quanto riguarda la formula, il Milan proverà a strappare il giocatore in prestito con diritto di riscatto e non in prestito secco come sembrava nei giorni scorsi. I contatti proseguono, il Milan attende le mosse dell’Everton per chiudere il colpo e regalare a Montella l'alternativa offensiva a Suso e Niang.