La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Nel girone A l’Alessandria tenta il colpo Caetano (Livorno) per l’attacco. Rizzo (Perugia) vicino al Pisa che ottiene Giannone dalla Ternana nell’ambito della cessione di Angiulli. Pirrello (Palermo) verso la Pistoiese. Lescano (Parma) a un passo dal Siena. La Viterbese vuole Di Nolfo (Perugia).



Nel girone B Trevisan (Reggiana) firma con il Padova. Il Vicenza ingaggia Di Molfetta (Milan, era al Prato) e ci prova per Comi (Pro Vercelli). Jawo (Carpi) va alla Feralpi Salò. Louzada (Matera) e Polverini (Pisa) si accasano al Modena che punta Solini (Carpi). La Reggiana prende Napoli (Renate).



Nel girone C doppietta del Monopoli con Donnarumma (Mantova) e Sarao (Catanzaro). Elezaj (Perugia) nel mirino del Racing Fondi. Il Matera tessera Tonti (Mantova). Porcaro (Sicula Leonzio) e Novello (Mons Calpe) firmano con il Rende. De Felice (Real Forio) alla Sicula Leonzio. Infine l’Akragas si assicura Pisani (Pineto).