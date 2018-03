Il Milan si appresta a chiudere il terzo acquisto a parametro zero a stretto giro di posta. Dopo Pepe Reina e Ivan Strinic, il club rossonero sta per chiudere con il centrocampista sud-coreano dello Swansea Sung-Yong Ki.



TRATTATIVA IN FASE AVANZATA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, c'è già un accordo di massima tra Massimiliano Mirabelli e gli agenti del centrocampista classe 1989 per un triennale. Già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva, con visite mediche e firma sul nuovo contratto. Ki vuole solo il Milan, tanto da aver declinato tutte le offerte arrivate da squadre della Premier.



TRA DUTTILITA' TATTICA E MARKETING- Le qualità tecniche e tattiche di Ki sono note da tempo agli osservatori del club di via Aldo Rossi. Piace perchè garantisce fisicità, un buon bottino di gol e la possibilità di essere impiegato in più ruoli. Senza dimenticare che potrebbe diventare il primo sudcoreano nella storia del Milan, con una conseguente possibile nuova apertura su quella porzione di mercato orientale.