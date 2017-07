Il Genoa fa sul serio per Gianluca Lapadula. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ex Pescara viene visto dalla dirigenza rossoblù come il perfetto sostituto di Giovanni Simeone, sempre più vicino al passaggio alla Fiorentina. Il Milan per Lapadula chiede 15 milioni di euro mentre il Genoa è arrivato ad offrirne circa 12.