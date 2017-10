Gli è stata riproposta la fascia, rifiutata. Inoltre, ha avuto uno screzio con Vincenzo Montella in quel di Milanello. Non un bel momento per Riccardo Montolivo, come riporta la Repubblica. Fuori dalle rotazioni del tecnico del Milan, non scende in campo dal 10 settembre, dal ko con la Lazio; a gennaio può arrivare l'addio.