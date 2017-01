Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'agente di Josè Ernesto Sosa, Favio Bilardo, arriverà nel corso della serata di oggi in Italia e incontrerà domani l'ad del Milan, Adriano Galliani.



Per il giocatore c'è una proposta concreta da parte del Fenerbhace, ma al momento il centrocampista argentino è propenso a rifiutare la corte del club di Istanbul perchè non vorrebbe tornare in Turchia dopo l'esperienza al Besiktas.