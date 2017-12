Gigio Donnarumma, portiere del Milan, parla così, a Milan Tv, dopo il pareggio contro la Fiorentina: "È un orgoglio arrivare a 100 presenze con il Milan, e ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni e tutte le persone di Milanello e dello staff in generale. In questi 3 giorni ci eravamo detti di non sbagliare la gara di Firenze e siamo stati bravi a riprendere la gara. Dopo il gol loro non era facile, la Fiorentina era vogliosa e pronta. Antonio? Si è sempre allenato bene, tutti insieme con Alfredo Magni. Nel derby bravissimo a farsi trovare pronto e fare una grande partita".