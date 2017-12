Gigio Donnarumma sì, Nikola Kalinic no: il portiere classe '99 partirà quasi sicuramente dal primo minuto nella sfida di domani al Franchi contro la Fiorentina, riprendendo il suo posto dopo il derby di Coppa Italia trascorso in panchina a guardare il fratello Antonio, mentre l'attaccante croato non ce la fa nemmeno per la panchina. In attacco dunque spazio per l'eroe del derby, Patrick Cutrone.



I CONVOCATI - Al termine della rifinitura a Milanello, l'allenatore dei rossoneri Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei 23 rossoneri convocati per Fiorentina-Milan, 19° giornata di Serie A in programma sabato alle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Ecco la lista completa:



PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Gabriel

DIFENSORI: Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Calhanoglu, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, André Silva, Suso.