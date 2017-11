ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Napoli. Queste le parole dell'allenatore del Milan: “Noi sempre ko con le squadre che ci precedono? Vogliamo dare una svolta anche nelle gare importanti, oggi abbiamo la possibilità di farlo. Giochiamo contro una rivale difficilissima, speriamo di fare una grande partita. Orgoglio per le parole di Buffon? Ringrazio Gigi per le parole nei miei confronti, lui sarà sempre il numero uno, irraggiungibile. Mi caricano i paragoni con lui, ma ho ancora molto da lavorare. La mia famiglia tifa per me o per il Napoli? Metà e metà… Spero che stasera farà il tifo per me”.