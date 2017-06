La proposta da 4 milioni all'anno sul tavolo, l'interesse di tanti club, il silenzio di Gigio. Sì, Donnarumma prende ancora tempo per dare una risposta al Milan e fino a metà giugno sarà il momento di riflessioni, valutazioni, proposte da ascoltare. Nel frattempo, la società rossonera ha affrontato un altro discorso con Mino Raiola che ha portato un problema in più: la presenza di una clausola rescissoria nel contratto di Donnarumma.



DIVERGENZE - Il Milan ha ascoltato questa ipotesi durante il dialogo a Montecarlo con Raiola e Gigio; poi, al momento di quantificare la clausola, la società rossonera ha chiarito di non voler scendere sotto i 100 milioni di euro, discorso comprensibile per un classe '99 di simile talento. Raiola ha detto no: vorrebbe una clausola molto più bassa per far rinnovare Donnarumma, altrimenti rimane il rischio di un brusco addio. E ad oggi non c'è intesa sulla cifra della clausola; anzi, il Milan non vorrebbe neanche più affrontare l'argomento. In un braccio di ferro che a metà mese avrà le sue risposte. Palla a Donnarumma, ma a queste condizioni senza clausole.