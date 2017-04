Con David De Gea e Thibaut Courtois primi obiettivi del Real Madrid, il Manchester United e il Chelsea cercano rispettivamente un degno sostituto tra i pali. Dall’Inghilterra sono sicuri che il nome corrisponda a quello di Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovanissimo portiere del Milan è destinato a divenire (forse) il portiere più forte al mondo, e tutti lo vogliono.



Quest’estate si scatenerà un’intensa asta sul mercato, ma non ci sarà solo la Juve in prima linea. A quanto riporta il Sun, Chelsea, Manchester United e pure il Manchester City, sarebbero disposte a spendere una cifra intorno ai 60 milioni di euro per portare Donnarumma in Premier.