La vittoria contro l'Inter nel derby di Coppa Italia ha sicuramente dato grande morale al Milan di Gennaro Gattuso. Una vittoria importantissima per il proseguo della stagione, ma che ha lasciato numerosi strascichi dal punto di vista fisico con l'infermeria che si è affollata nell'immediato post partita e in vista della fondamentale sfida di sabato alle 12.30 contro la Fiorentina.



PROBLEMA IN PORTA - Come riportato dallo staff di Milan TV sicuramente non sarà della partita Marco Storari. L'estremo difensore si è fermato nel riscaldamento del derby e sebbene gli esami strumentali non abbiano evidenziato lesioni, Storari dovrà restare fermo per almeno una settimana. Stesso problema per Gigio Donnarumma che sta continuando con il lavoro personalizzato di fisioterapia e, probabilmente, sarà ancora una volta soltanto aggregato alla squadra per eventuali emergenze.



KALINIC A RISCHIO, STOP ABATE - Nel corso della gara sono stati costretti a chiedere il cambio, invece, sia Nikola Kalinic che Ignazio Abate. La punta croata ha subito una forte contusione alla caviglia che lo sta costringendo a non allenarsi con la squadra. La sua situazione verrà rivalutata domani, ma ad oggi rimane in forte dubbio. Problema al polpaccio, invece, per il terzino che sarà sicuramente assente con la Fiorentina.