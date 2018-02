Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato a Milan TV al termine della semifinale vinta dai rossoneri ai rigori contro la Lazio. Rigori in cui il giovane portiere è stato protagonista con due parate rivelatesi decisive.



MERITO DI TUTTI - Il merito è di tutta la squadra che ha disputato una grande partita. Abbiamo lavorato tanto per arrivare in finale, l'abbiamo meritata, siamo un grandissimo gruppo. Siamo più compatti, fanno più fatica a superarci. Mister Gattuso ha fatto diventare il Milan un grandissimo gruppo. Siamo sempre insieme, lavoriamo tanto, è un merito che va a tutta la squadra e al mister.



RIVINCITA JUVE - "Abbiamo più esperienza di due anni fa, ancora non mi va giù quella finale, proveremo a prenderci la rivincita. Stanchezza? Come dice il mister: la stanchezza non esiste, è tutta una questione di testa".