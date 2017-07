Ci siamo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato praticamente raggiunto l'accordo totale sul nuovo contratto e adesso manca solo la firma materiale del portiere: sale l'ingaggio di Donnarumma, la proposta accettata è da 6 milioni all'anno per 5 anni, un milione in più rispetto a quanto offerto nelle scorse settimane. Verrà preso anche il fratello di Donnarumma, Antonio, come secondo: 1 milione all'anno per lui.



DOPPIA CLAUSOLA E PSG - Nel contratto è prevista una doppia clausola rescissoria: 50 milioni di euro se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, 100 milioni se invece entrerà a far parte della fase a gironi della Champions. In più, Sky aggiunge che Donnarumma ha rifiutato un'offerta del Paris Saint-Germain da 13 milioni più 1 milione di bonus all'anno, un contratto mostruoso a cui aggiungere ville, macchine e altri benefit. Donnarumma ha voluto il Milan ed è pronto a rinnovare.