Il Milan domani partitrà alla volta di Londra per provare l'impresa e rimontare il passivo contro l'Arsenal. Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di Sky, ha parlato del suo momento e quello della squadra.



SU GENOA MILAN: “Sono contento per André Silva che cercava questo gol da tanto tempo. Sono stati tre punti fondamentali, è una vittoria che ci dà grande fiducia in vista della trasferta di Londra. Andiamo là senza nulla da perdere”.



SULLA RINCORSA CHAMPIONS LEAGUE: “E’ una bella rincorsa, siamo lì e ci crediamo. Abbiamo il dovere di crederci e ci proveremo fino alla fine”.



SULLA FORZA DEL GRUPPO: “Siamo un bel gruppo, l’esultanza di ieri ne è la prova. Avevamo grande voglia di fare risultato e dimenticare la partita di giovedì contro l’Arsenal. Ci siamo riusciti, ora speriamo di andare avanti così”.



SUL SUO MOMENTO E LE VOCI DI MERCATO: “Sono sereno e contento, vado avanti sereno”.



DA MONTELLA A GATTUSO - "Al Milan ho trovato una famiglia e mi sono subito sentito a casa. Ora stiamo andando bene: abbiamo più equilibrio, siamo più gruppo e Gattuso ci dà grande carica. Siamo più compatti e prepariamo meglio le partite. Rino ci legna? Eh sì… Europa League? A Londra contro l'Arsenal non abbiamo niente da perdere".