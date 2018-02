Gianluigi Donnarumma è intervenuto a Premium Sport nel pre-partita di Roma-Milan: "Il compleanno? Ringrazio la squadra per gli scherzi che mi hanno fatto, spero di festeggiare questa sera con un risultato positivo. Siamo in un momento positivo, non dobbiamo fermarci. Siamo concentrati, pronti per affrontare la Roma. La sfida con Alisson? E' un grande portiere, sta facendo molto bene. E' una sfida difficile, speriamo di ottenere un bel risultato. Ho ricevuto tanti messaggi per il compleanno, spero di festeggiare con una vittoria".