Il no al rinnovo con il Milan spalanca le porte al Real Madrid. Per i bookmaker inglesi il futuro di Gigi Donnarumma è in Spagna, dove i Blancos aspettano a braccia aperte il portiere rossonero. L’offerta per il passaggio ai campioni d’Europa vale appena 1,29 sul tabellone Skybet, uno scenario ribaltato rispetto a dieci giorni fa, quando si giocava addirittura a 20 volte la posta. I quotisti non escludono comunque lo scontro con la società: il contratto di Donnarumma scade nel 2018 e la possibilità che il portiere rimanga al Milan - molto probabilmente in tribuna - è data a 3,50. C’è anche la Juventus tra le opzioni offerte dai bookmaker, ma per i bianconeri si sale a 7,00, mentre sono molto più lontani Psg e Manchester United, rispettivamente a 17,00 e 26,00.