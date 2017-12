Gianluigi Donnarumma questa sera non scenderà in campo nel derby di Coppa Italia contro l'Inter per un problema fisico. Il nome del portiere del Milan resta tra i più chiacchierati per il mercato di gennaio, con il Paris Saint-Germain pronto a fare sul serio. Come scrive la Repubblica, se la società rossonera dovesse cedere il classe '99, vista l'impossibilità ad arrivare a Reina già in inverno, andrebbe con forza su Federico Marchetti, portiere ai margini del progetto tecnico della Lazio.